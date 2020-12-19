Любляна, , 10:35 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5 869 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1 512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 41 человека скончалось. 208 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 18 декабря.

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Однако эпидемиологические меры во время предстоящих праздников не будут ужесточены до объявления нового карантина.

В Словении около 103 565 человека заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано около 2 274 смертельных случая.