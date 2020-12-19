Подгорица, , 10:12 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1 414 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 395 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 6 человек скончалось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 18 декабря.

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Согласно данным института общественного здоровья, от COVID-19 скончалось 2 жителя Подгорицы и по одному инфицированному из Бело Поле, Шавника, Плужина и Герцег-Нови.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и числа вылечившихся от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 43 390, а количество скончавшихся составляет 620 человек с начала 2020 года.