Бишкек, , 08:58 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 232 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 19 декабря в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Всего в республике на данный момент зарегистрировали 78 911 случаев инфицирования коронавирусом. 408 инфицированных за сутки выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, 72 459 человек выздоровели за весь период эпидемии.

В минувшие сутки в Киргизии зарегистрировали четыре летальных исхода заболевания, вызванного коронавирусом. За весь период пандемии в республике зарегистрировали 1328 смертей в результате осложнений COVID-19.

На данный момент в стационарах медицинских учреждений находятся 1694 пациента, больных COVID-19. 2551 пациент, инфицированный SARS-CoV-2, получает лечение амбулаторно.

В Киргизии в период эпидемии зарегистрировали 4069 случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 3829 из которых выздоровели. За сутки выявили четыре случая заражения SARS-CoV-2 среди медицинских работников.