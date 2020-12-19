Пекин, , 08:36 — REGNUM В Китайской Народной Республике началась масштабная вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 населения из групп риска. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цзэн Исинь.

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Чиновник констатировал, что в связи с зимним временем года эпидемиологическая ситуация в Китае несколько ухудшилась — фиксируются случаи заражения коронавирусом через замороженные продукты питания.

«Поэтому в этих условиях, и в целом на основе опыта экстренного использования вакцины, разворачиваем работу по вакцинации части населения из группы риска, это имеет крайне важное значение для сдерживания эпидемии», — сказал Цзэн Исинь.

Он уточнил, что сперва вакцину начнут получать инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортом замороженной продукции, работники рынков, общественного транспорта и те, кто занят в сфере морских и авиационных перевозок.

Также вакцинация будет проведена гражданам Китая, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.

Расширять круг вакцинированных лиц в Китае будут после того, как вакцина уже поступит на рынок и объемы ее производства возрастут.