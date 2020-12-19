Кишинёв, , 08:25 — REGNUM С 21 декабря Российская Федерация будет исключена из перечня стран «красной зоны», для граждан которых при въезде в Молдавию требуется соблюдение обязательной самоизоляции в течение двух недель. Об этом свидетельствует обновленный перечень стран «красной зоны», опубликованный 18 декабря пресс-службой Министерства здравоохранения Молдавии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Обязательное соблюдение двухнедельной самоизоляции предусмотрено для граждан стран, где показатель заболеваемости COVID-19 равен или превышает 375 случаев на сто тысяч населения. Граждане данных государств должны при въезде в Молдавию заполнить эпидемиологический паспорт и подписать обязательство о соблюдении карантина на протяжении четырнадцати дней.

В обновленный перечень стран так называемой «красной зоны» включено 37 государств, в то время, как двумя неделями ранее в данном перечне значились 63 государства. Из перечня стран «красной зоны» исключили, в частности Российскую Федерацию, Великобританию, Израиль, Францию и Германию. В то время, как для таких стран, как Румыния, Украина, Турция и для ряда стран Европейского Союза, а также Соединенных Штатов Америки карантинные ограничения остаются в силе.

Читайте также: В Молдавии вновь введён режим ЧП из-за ухудшения ситуации по коронавирусу

Напомним, в Молдавии с 30 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией вступило в силу постановление о введении в стране режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Ограничительные меры в республике будут действовать до 15 января 2021 года.