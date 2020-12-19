Москва, , 08:07 — REGNUM Наблюдать за фейерверками и запуском другой пиротехники нужно с безопасного расстояния, не менее 20 метров. Об этом 19 декабря сообщил председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин.

«Зрители должны быть удалены на расстояние не менее 20 м. Коробки (с фейерверками — ред.) должны быть установлены на ровной твёрдой поверхности», — сказал он в беседе с RT.

По словам эксперта, зрителям во время запуска новогодних салютов следует соблюдать и другие меры предосторожности: использовать только сертифицированную продукцию, учитывать погодные условия и правильно выбирать место запуска — на ровной поверхности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новая редакция правил противопожарного режима, разработанная при участии МЧС России, позволит использовать мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны в зданиях, но с 1 января 2021 года.

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