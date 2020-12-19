Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Случаи появления аллергической реакции на вакцину от коронавирусной инфекции компании Pfizer изучает Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов США (FDA), сообщил специалист американского минздрава Питер Маркс в ходе брифинга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Он заявил, что в ходе вакцинации стало известно о пяти случаях появления аллергической реакции после введения препарата, разработанного Pfizer и BioNTech. Маркс отметил, что ведомство уже внимательно изучает все имеющиеся данные по этим случаям.

«Трудно говорить о них без какой-либо уверенности, пока у нас не будет больше информации о них», — отметил он.

Специалист предположил, что такую реакцию мог вызвать полиэтиленгликоль, входящий в состав вакцин Pfizer. Он добавил, что такой же компонент входит и во вторую вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря первый случай появления аллергической реакции на вакцину от Pfizer был зафиксирован на Аляске у одного из медработников. У сотрудника больницы отекли глаза и началось головокружение. Ему оперативно оказались помощь и его состояние стабилизировалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Фармацевтические компании США освободили от ответственности за вакцины