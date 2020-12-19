Киев, , 07:51 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что с апреля 2021 года на Украине по его оптимистическим прогнозам стоит ожидать спада эпидемии SARS-CoV-2, сообщает 18 декабря украинский телеканал Hromadske.

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По словам Степанова украинская власть пытается получить первые дозы вакцины от коронавируса в феврале 2021 года и лучшим способом борьбы с эпидемией по его словам является коллективный иммунитет, который достигается двумя путями.

«Либо это вакцинация, которая должна составлять не менее 70−80%, либо когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация», — отметил глава украинского минздрава.

Степанов отметил, что вакцинировать от SARS-CoV-2 в первую очередь будут медицинских работников, которые работают с больными COVID-19, военнослужащих, участвующих в гражданской войне в Донбассе, а также лиц, пребывающих в специализированных учреждениях — интернатах и домах престарелых. Затем будут вакцинировать лиц в возрасте старше шестидесяти лет, больных сахарным диабетом и лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также остальных силовиков (в том числе сотрудников полиции) и работников образовательной сферы. Как отметил Степанов, ввиду отсутствия соответствующего закона, вакцинация не будет обязательной.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в план вакцинации на Украине будут включены жители республик Донбасса, а также Крыма.