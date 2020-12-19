Белград, , 09:19 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 16 740 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 4 910 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 51 человек скончался. К аппаратам-ИВЛ подключено 349 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 18 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 292 640, а количество смертельных случаев выросло до 2 580 человек.

По словам госсекретаря министерства здравоохранения Сербии Мирсада Джерлека, комендантского часа и чрезвычайное положение в стране не будут введены, и добавил, что кризисный штаб будет принимать иные решения для защиты здоровья граждан, не ставя под угрозу их образ жизни.