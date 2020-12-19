Сантьяго, , 06:54 — REGNUM Президенту Чили Себастьяну Пиньере выписали штраф размером $3,5 тыс. за нарушение масочного режима в стране, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что чилийский лидер сфотографировался на пляже с прохожим, сняв медицинскую маску. Фотография облетела соцсети и вызвала общественный резонанс. Пользователи отмечали, что на снимке Пиньера и женщина, с которой он сфотографировался, не носили маску. Теперь президенту Чили будет необходимо выплатить штраф размером $3,5 тыс.

По последним данным, в Чили с начала пандемии выявили 581 135 случаев заражения коронавирусом нового типа. В стране по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с COVID-19.