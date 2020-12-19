Тирана, , 08:41 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 18 декабря, в завершение своего трехдневного визита в Албанию, посетила вместе с мужем и дочерьми экспозицию «Сломленная», посвященную памяти жертв домашнего насилия.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, экспозиция была разрешена в галерее FAB тиранского Университета искусств.

ИА REGNUM) одни и те же. Во время пандемии и в Косово существенно возрос уровень домашнего насилия. Вьоса Османи Насилие против женщин и девочек — это общая рана, поскольку культура и менталитет, определяющие подход к женщинам и девушкам (в Косово и в Албании —) одни и те же. Во время пандемии и в Косово существенно возрос уровень домашнего насилия.

Глава Косово призвала албанское руководство к сотрудничеству в деле борьбы с домашним насилием.

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