Тирана, 19 декабря 2020, 08:41 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 18 декабря, в завершение своего трехдневного визита в Албанию, посетила вместе с мужем и дочерьми экспозицию «Сломленная», посвященную памяти жертв домашнего насилия.
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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, экспозиция была разрешена в галерее FAB тиранского Университета искусств.
Глава Косово призвала албанское руководство к сотрудничеству в деле борьбы с домашним насилием.
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