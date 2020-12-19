Тюмень, , 06:11 — REGNUM В Тюменской области врач-терапевт первого в стране ковидного госпиталя «Градостроитель» Мария Сафарова посмертно получила всероссийскую премию «Врач с большой буквы». Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

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Помимо скончавшегося врача, премию получили ещё семеро тюменских медиков. Это врач-инфекционист областной инфекционной клинической больницы Татьяна Токманцева, врач-терапевт областной клинической больницы № 1 Виктория Бокова, врач-терапевт лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» Андрей Овчинников, врач приёмного отделения Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России Роман Дернов, врач-анестезиолог-реаниматолог госпиталя для ветеранов войн Владимир Логвиненко, врач-терапевт Упоровской районной больницы Валерия Мальцева, врач-терапевт областной больницы №3 из Тобольска Николай Зайцев.

Отмечается, что лауреатами почётной премии «Врач с большой буквы» стали 110 врачей из 12 регионов России. Напомним, тюменский «Градостроитель» принял первых российских туристов из китайского Уханя 5 февраля 2020 года, став первым ковидным госпиталем в России.