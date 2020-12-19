Стокгольм, , 06:11 — REGNUM Ряд новых ограничительных мер, в том числе обязательное ношение защитных масок в час пик в общественном транспорте, вводят с 24 декабря власти Швеции из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом заявил журналистам шведский премьер-министр Стефан Левен.

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В барах и ресторанах будет запрещено обслуживание групп больше четырех человек, а с 20:00 ограничат продажу алкоголя. Власти также намерены уменьшить число посетителей в магазинах, торговых центрах и спортивных клубах.

При этом премьер-министр подчеркнул, что правительство пока не планирует вводить в стране жесткий карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря, по информации шведского минздрава, в Швеции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 367 120, в том числе зафиксированные за последние сутки — 7993.

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