Улан-Удэ, , 06:07 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 23 543. Об этом утром 19 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 12 785 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 533 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1679 больных. На амбулаторном лечении находится 1159 человек, наблюдаются 5788 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 20 154 (+310) человека.

В реанимации остаются 102 пациента в тяжёлом состоянии. В том числе 63 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 66,1% — из 2568 перепрофилированных коек заняты 1697.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая от COVID-19.

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