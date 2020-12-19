Мехико, , 05:52 — REGNUM Власти мексиканской столицы Мехико ввели карантин из-за роста числа госпитализированных пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба минздрава Мексики.

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Сообщается, что к настоящему времени больницы Мехико заполнены на 75%. В связи с этим власти решили ввести карантин в качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, с 19 декабря по 10 января 2021 года в городе закроются все предприятия, которые не считаются жизненно необходимыми. Предполагается, что эта мера позволит снизить мобильность населения, а, следовательно, и распространение COVID-19.

По последним данным, в Мексике с начала пандемии выявили 1 289 298 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 116 487 человек.