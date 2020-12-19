Оттава, , 05:49 — REGNUM Смягчение карантинных мер, действующих в ряде канадских регионов из-за распространения нового коронавируса, начнется только после вакцинации от COVID-19 достаточного количества жителей Канады. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.

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Он напомнил, что распространение вакцины среди населения начнется ранее запланированного срока — в декабре. Трюдо также отметил, что для вакцинации требуемого масштаба потребуется несколько месяцев. Вместе с тем премьер-министр надеется, что до конца января следующего года уже будут привиты более трех млн жителей Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Джастин Трюдо заявил, пандемия коронавируса закончится в 2021 году из-за появления вакцины от COVID-19.

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