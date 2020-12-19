Москва, , 05:26 — REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет негативного влияния на репродуктивную функцию, заявил 19 декабря журналистам глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, подтверждающие результаты были получены во время тестирования вакцины на мышах и кроликах.

«Никакого негативного влияния (на репродуктивную функцию — ред.) нет», — сказал Гинцбург.

Ранее глава центра Гамалеи сообщал, что иммунитет против COVID-19 будет сохраняться три-четыре месяца после введения «лайт-вакцины» (облегчённый препарат с укороченным сроком действия).

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