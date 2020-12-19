София, , 05:19 — REGNUM Действие карантинных мер из-за ситуации с распространением нового коронавирусной инфекции в Болгарии будет продлено до 31 января 2021 года, сообщается на сайте болгарского минздрава.

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Такое распоряжение подписал глава ведомства Костадин Ангелов. Указанный режим предполагает запрет проведения массовых мероприятий и закрытие развлекательных заведений, предприятий общепита, в также торговых центров.

При этом в документе отмечается, что с 4 января театры, музеи, галереи и кинотеатры могут открыться при условии не более 30% от полной загрузки мест и соблюдения санитарной дистанции между посетителями. С этой же даты начнут работать детские сады и откроются школы для учеников начальных классов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Болгарская ассоциация руководителей отелей предупредила об угрозе коллапса и массового разорения в туристическом секторе Болгарии из-за ужесточения карантинных мер по коронавирусу.

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