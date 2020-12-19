Москва, , 05:15 — REGNUM В субботу, 19 декабря, в Москве будет облачно, снег, сильная гололедица. Температура воздуха — −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 20 декабря в Москве облачно, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −5… −3 °C.

Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, ночью — южный, юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −6… −1 °C днём и −11… −1 °C, ночью.

В воскресенье, 20 декабря, днём в столице ожидается −2… −0, местами небольшой снег. По области −5… −0 °C. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C. Преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Московской области до вечера 19 декабря из-за снега и гололедицы.

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