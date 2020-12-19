Сеул, , 05:09 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1053 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 1029 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что в Южной Корее уже четыре дня подряд выявляют более тысячи инфицированных ежесуточно.

Эксперты в области здравоохранения республики выразили озабоченность тем, что количество свободных койко-мест в больницах страны снижается. В связи с этим не исключено, что власти республики введут новые ограничения.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 48 570 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 659.