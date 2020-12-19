Богота, , 05:02 — REGNUM В Колумбии число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 40 тысяч, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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В частности, за минувшие сутки в республике скончались еще 232 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Колумбии достигло 40 019 человек. Также за 18 декабря в стране подтвердили 13 277 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Всего с начала пандемии в Колумбии выявили 1 482 972 случая инфицирования SARS-CoV-2. Уже смог выздороветь 1 354 021 пациент, всех выздоровевших выписали из медучреждений.