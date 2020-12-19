Москва, , 05:01 — REGNUM Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Московской области до вечера 19 декабря из-за снега и гололедицы, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

По информации учреждения, в городе, помимо указанных погодных явлений, ожидается ветер со скоростью 5−10 метров в секунду. Температура воздуха составит от — 4 до — 2 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 20 декабря по 24 декабря в Самарской области ожидаются аномально холодная погода.

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