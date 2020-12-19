Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для применения на территории страны вторую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, разработанную американской компанией Moderna. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба FDA.

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«Сегодня FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах второй вакцины против COVID-19, вызванного SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять вакцину в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что в связи с принятием в США закона о всеобщей вакцинации, фармацевтические компании Pfizer и Moderna, разработавшие вакцины от коронавирусной инфекции, освобождены от ответственности за побочные эффекты при вакцинации населения.

Как сообщало ИА REGNUM, практически единогласным решением группа экспертов FDA рекомендовала руководству регулятора разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19, созданной компанией Moderna, на территории США.

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