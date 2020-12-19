Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Обвинение в незаконном экспорте технологий предъявили гражданину РФ Ильясу Сабирову и двух подданным Болгарии власти США, сообщается на сайте американского министерства юстиций.

По версии прокуратуры, обвиняемые вступили в сговор для вывоза в Россию продукции, которая требует специального разрешения. В минюсте отметили, что Сабиров является главой двух компаний — «Космос Комплект» и «Совтест Комп».

Ранее их внесли в американский санкционный список в числе ряда других организация. В сообщении отмечается, что эти две компании контролируют болгарскую Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в США был арестован гражданин Китая Хайчжоу Ху по обвинению в нарушении коммерческой тайны. Это произошло после проверки в аэропорту города Чикаго, в ходе которой его заподозрили в присвоении программного кода для симуляции биологических исследований.

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