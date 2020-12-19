Вашингтон, , 04:18 — REGNUM В США в работе социальной сети Snapchat 18 декабря были зафиксированы неполадки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, ведущего мониторинг популярных интернет-ресурсов.

Небольшие сбои в работе сервиса наблюдались последние несколько часов, но пик проблем пришёлся на время после 07:00 мск 19 декабря.

Порядка 81% пользователей, сообщивших о неполадках, не могли опубликовать в социальной сети свои фотографии или видеоролики. Около 17% — не могли получать сообщения или скачивать контент.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы на сбои в работе социальной сети Instagram поступают от пользователей из ряда стран мира.

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