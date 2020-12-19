Буэнос-Айрес, 19 декабря 2020, 03:01 — REGNUM Правительство Аргентины решило продлить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 31 января 2021 года, заявил президент страны Альберто Фернандес в ходе выступления.
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«Те меры предосторожности, что мы приняли, необходимо закрепить», — заявил он.
Фернандес также пообещал вскоре начать в стране вакцинацию против коронавирусной инфекции. Первыми прививки получат работники здравоохранения и силовики.
По последним данным, в Аргентине выявили 1 524 372 случая заражения SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране умерли 41 534 человека.