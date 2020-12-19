Красноярск, , 03:39 — REGNUM В субботу, 19 декабря, в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный снег, температура воздуха −3… −1 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:40 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 19 на 20 декабря ожидается до — 7 °C, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 декабря, в Красноярске до — 6 °C днём и около — 13 °C ночью. Облачно, снег.

В понедельник, 21 декабря, в Красноярске ожидается до — 10 °C днём. Ночью — до — 18 °C. Небольшой кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 декабря в южных районах Красноярского края ожидается юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с. В центральных и южных районах региона на дорогах гололедица.