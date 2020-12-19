Кейптаун, , 02:41 — REGNUM Разновидность коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее, чем обычно, была выявлена в ЮАР, сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

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Случаи заражения этой мутацией коронавируса, получившей название 501. V2, ранее фиксировалась в Великобритании и Австралии, но в ЮАР этот тип был зарегистрирован впервые.

Характерной чертой новой разновидности вируса является то, что она чаще вызывает тяжелое течение коронавирусной инфекции среди молодых людей. Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе призвал население не поддаваться панике и продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря власти ЮАР объявили о второй волне пандемии коронавируса в стране.

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