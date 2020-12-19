Кампала, , 02:05 — REGNUM В Уганде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 30 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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В частности, за минувшие сутки в Уганде выявили еще 710 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в этой африканской стране выявили 30 071 зараженного новым коронавирусом.

Также за 18 декабря в Уганде скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 230. Отмечается, что последнее время в Уганде наблюдается устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.