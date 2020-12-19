Бразилиа, , 01:52 — REGNUM Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии возросло на 52 544 и достигало 7 162 978. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

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За сутки в стране выявили еще 823 летальных исхода от последствий заболевания COVID-19. С начала пандемии в Бразилии по этой причине скончались 185 650 больных. Вместе с тем 6 198 185 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Верховный суд Бразилии разрешил «косвенно принуждать» бразильских граждан к вакцинации против коронавирусной инфекции.

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