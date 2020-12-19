Москва, , 01:41 — REGNUM Готовность взаимодействовать с Минздравом РФ путем привлечения компаний из ФРГ для совместного выпуска российских вакцин против COVID-19 выразил глава министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

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Это заявление германский чиновник сделал во время телефонного разговора с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который поручил провести президент России Владимир Путин.

Глава российского ведомства рассказал об эффективности отечественных вакцин, а также созданной в стране онлайн-платформе с информацией об участниках вакцинации. Стороны договорились провести дальнейшие переговоры в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Йенс Шпан заявил, что вакцинация населения Германии от COVID-19 должна стартовать 27 декабря. Ранее он сообщал, что надзорные органы ЕС должно зарегистрировать вакцину от новой коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки.