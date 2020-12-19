Анкара, , 02:32 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 205 809 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 26 410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 246 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 17 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 1 982 090, смертельных случаев — до 17 610.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 18 декабря заявил: «В Турции в больницы попало 4 103 человек. Число больных с осложнениями продолжает падать. Количество активных случаев заражения также стало снижаться».