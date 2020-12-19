Рим, 19 декабря 2020, 00:47 — REGNUM В период празднования Рождества и Нового года с 24 декабря по 6 января по всей Италии введут общенациональный карантин из-за ситуации с распространением нового коронавируса, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции.
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В указанный срок жителям Италии будет запрещено без особых причин выходить на улицу. Кроме того, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, а предприятия общепита смогут продавать еду на вынос. Вместе с тем парикмахерские продолжат свою работу.
Передвижения между регионами для граждан также запретят.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря, по информации минздрава Италии, в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1 921 778.
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