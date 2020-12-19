Приштина, , 23:10 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 19 декабря сообщили, что за сутки в результате исследования 1501 образца в крае выявили 345 носителей коронавируса. Ещё 436 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 48 682 случая заражения коронавирусом. 36 226 пациентов уже здоровы. 1248 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 208 человек.

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С пятницы, 13 ноября, Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

Вторая волна пандемии в Косово, по всей видимости, идет на спад. Смертность и число выявляемых случаев заражения стабильно снижаются, как и количество выявленных активных носителей коронавируса. И, чтобы закрепить успех, правительство Косово 19 декабря ввело новые, «предновогодние» ограничительные меры.

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