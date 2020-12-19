Тирана, , 23:54 — REGNUM В субботу, 19 декабря, в результате исследования 2276 образцов в Албании выявили ещё 538 случаев заражения коронавирусом. Ещё 405 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 52 542 случая заражения коронавирусом. 27 831 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 1074 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 23 637 человек, из них более половины — 12 698 — в Тиране, при этом число активных случаев неуклонно возрастает уже третий месяц. На стационарном лечении находятся 376 пациентов.

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