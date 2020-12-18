Берн, , 23:19 — REGNUM Парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий официальное оформление однополых браков, сообщает 18 декабря издание La Tribune de Geneve.

«Парламент сказал «ДА» бракам для всех во время финального голосования! Это историческая победа для сообщества ЛГБТ», — заявляет по этому поводу швейцарское подразделение Amnesty international на своей странице в Twitter.

Партия Федеральный демократический союз, позиционирующая себя как организацию сторонников христианских ценностей, собирается требовать проведения референдума, чтобы окончательное решение по этому законопроекту могли принять сами граждане Швейцарии.

Одобренный швейцарским парламентом законопроект не только разрешает однополые браки, но и дает гомосексуалистам право на искусственное зачатие детей и их последующее воспитание.

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