Париж, , 23:32 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли более 60 тысяч человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 264 пациента. Об этом в пятницу, 18 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 15 674 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,442 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря президент ФранцииЭммануэль Макрон принял участие во встрече с представителями своей администрации и депутатами парламента менее чем за сутки до того, как сдал положительный тест на коронавирус.

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