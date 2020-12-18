Мурманск, , 22:57 — REGNUM Врач из мурманского села Алакуртти, на работу которого президенту пожаловался местный житель, не уволится. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

«Из-за несправедливой жалобы на некомпетентную работу она заявила, что уволится. И в нашем телефонном разговоре призналась, что даже расплакалась. Ее чувства понятны: Татьяна Александровна 30 лет работает в амбулатории, а многих односельчан знает и лечит с пеленок. К счастью, первый шок прошел и сегодня удалось уговорить Татьяну Александровну не увольняться», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, врач из села Алакуртти заявила, что хочет уволиться после того, как жалобу на ее работу в прямом эфире прочитал президент. В обращении, которое глава государства зачитал в прямом эфире, в частности, говорилось, что единственный в селе врач «не может отличить ангину от геморроя».