Москва, , 22:55 — REGNUM Посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов планирует в ближайшее время провести встречу с главой турецкого минздрава о перспективах поставок российский вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Об этом российский дипломат сообщил 18 декабря интервью телеканалу «Россия 24».

«Работа у нас идет на межведомственном уровне между двумя странами. Но чтобы этот вопрос завершить, нам нужно еще целый ряд операций и процедур… Я на днях планирую встретиться с министром здравоохранения. Мы расставим все точки над всеми буквами. И я очень надеюсь, что по итогам этой встречи можно будет поделиться более конкретной информацией», — сказал Ерхов.

По его словам, ряд публикаций в СМИ об отказе Турции от намерения закупить российскую вакцину происходил на фоне контактов посольства с министерством здравоохранения Турции, которое не принимало решений об отказе от поставок российской вакцины.

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