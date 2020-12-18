Париж, , 22:44 — REGNUM Во Франции за последние сутки зафиксировано 15 674 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 264 пациента с COVID-19. Об этом сообщила 18 декабря санитарная служба страны.

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Общее число выявленных инфицированных во Франции составляет уже более 2,4 миллиона человек, число подтверждённых летальных случаев достигло 60 229.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Франция на сегодняшний день занимает пятое место в мире по распространению коронавирусной инфекции, а также седьмое место — по числу умерших от заболевания.