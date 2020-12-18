Женева, Швейцария, 18 декабря 2020, 22:40 — REGNUM Международная группа экспертов по расследованию природы возникновения коронавируса SARS-CoV-2 будет направлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Китай в начале января, 18 декабря сообщил пресс-центр ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
U.S. Mission Geneva
«У нас еще нет даты вылета, мы работаем над логистикой… Но мы действительно ожидаем, что команда поедет туда в первую неделю января», — заявил на пресс-конференции главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Райан сообщил, что группа экспертов первым делом должна посетить Ухань, который считается «исходной точкой» распространения коронавирусной инфекции и эпидемии COVID-19.

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