Женева, Швейцария, , 22:40 — REGNUM Международная группа экспертов по расследованию природы возникновения коронавируса SARS-CoV-2 будет направлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Китай в начале января, 18 декабря сообщил пресс-центр ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) U.S. Mission Geneva

«У нас еще нет даты вылета, мы работаем над логистикой… Но мы действительно ожидаем, что команда поедет туда в первую неделю января» , — заявил на пресс-конференции главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Райан сообщил, что группа экспертов первым делом должна посетить Ухань, который считается «исходной точкой» распространения коронавирусной инфекции и эпидемии COVID-19.

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