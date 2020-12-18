Женева, Швейцария, 18 декабря 2020, 22:40 — REGNUM Международная группа экспертов по расследованию природы возникновения коронавируса SARS-CoV-2 будет направлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Китай в начале января, 18 декабря сообщил пресс-центр ВОЗ.
Райан сообщил, что группа экспертов первым делом должна посетить Ухань, который считается «исходной точкой» распространения коронавирусной инфекции и эпидемии COVID-19.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»
Читайте также: Си Цзиньпин пожелал выздоровления Эммануэлю Макрону