Подгорица, , 22:35 — REGNUM В Черногории за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом, сообщает институт общественного здравоохранения. Самому старшему из умерших был 81 год, самому младшему — 40 лет.

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За последние 24 часа зарегистрировано 395 новых случая заражения, 442 человека выздоровели.

В настоящее время в стране фиксируют 9279 активных случаев — 1473 человека на 100 тысяч жителей.