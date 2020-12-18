Москва, , 22:12 — REGNUM В Госдуме приветствовали решение закрыть телепроект «Дом-2»

"Если без лишних эмоций, можно просто зафиксировать закрытие очередного мрачного проекта. И лучше так, скупой строкой. Другое дело, что этот многолетний телевирус удобрил в целом поколении ростки пренебрежения к действительности», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал ТНТ объявил о завершении показа реалити-шоу «Дом-2». Шоу стартовала в 2004 году. За время его существования на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. И все время существования шоу его критиковали в Госдуме и требовали закрыть.

Читайте ранее в этом сюжете: Канал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом 2»