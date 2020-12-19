Москва, , 09:20 — REGNUM Московский Фестиваль и конкурс «Цветочный джем» победил сразу в двух номинациях главной российской премии в сфере ландшафтной архитектуры. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Речь идет о XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Она является высшей в России профессиональной наградой в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, а также благоустройства и озеленения.

Отмечается, что онлайн-серия образовательных программ «Цветочного джема» победила в номинации «Лучший фильм, теле‑ и радиопередача». Кроме того, специальный проект «Цветочного джема» — проект парка для одного из жилых районов Москвы получил золотой диплом национальной премии.

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