Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Многих геймеров расстроило удаление игры Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation. На это 18 декабря обратил внимание портал We Got This Covered.

Как отметила редакция портала, многие геймеры высказали опасения, что это создало опасный прецедент. Некоторые указали недовольным, что лучше было бы подождать выхода патчей, чем требовать вернуть деньги за игру.

«В какой-то момент вы просто обнаружите, что купите её снова», — отметил владелец страницы CoreNYC.

«Sony не сможет легко закрыть ящик, который она только что открыла», — написала Sophia Narwitz, отметив, что действия компании могут превратиться в «стандарт». Пользовательница также обратила внимание, что ранее с подобными проблемами сталкивались такие проекты, как No Man's Sky, Fallout76, WWE 2K20 и масса других игр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава CD Projekt RedАдам Качиньский дал понять, что студия не вела переговоры по поводу удаления Cyberpunk 2077 и магазина Xbox.

Читайте ранее в этом сюжете: CD Projekt прокомментировала удаление Cyberpunk 2077 из магазина Xbox