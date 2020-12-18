Хельсинки, , 21:40 — REGNUM Студия Remedy Entertainment назвала новую дату релиза версии Ultimate Edition игры Control на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Публикацию она разместила 18 декабря на Twitter-странице проекта.

Цифровые версии улучшенной Control владельцы консолей смогут купить 2 февраля 2021 года. Копии игры на физических носителях поступят в продажу 2 марта 2021-го.

В публикации с анонсом разработчики разместили видео с демонстрациями режимов 60 FPS (кадров в секунду) и 30 FPS с включенной трассировкой лучей. Они отметили, что ролик был записан во время игры на консоли PlayStation 5.

https://twitter.com/ControlRemedy/status/1339933440607547392

Напомним, на платформе ПК релиз Control Ultimate Edition состоялся 27 августа 2020 года. В ноябре 2020-го Remedy сообщила, что решила отложить выход этой версии игры на новых консолях Sony и Microsoft на начало 2021 года.

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