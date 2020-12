Вашингтон, , 21:13 — REGNUM В игре Ghost of Tsushima появились костюмы из других видеоигр. Об этом 18 декабря сообщил портал GamesRadar.

В игре появились наряды их таких проектов, как Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Shadow of the Colossus и God of War. Все эти четыре костюма геймеры могут разблокировать, завершив при игре за каждого персонажа любую сюжетную миссию или миссию на выживание.

https://twitter.com/SuckerPunchProd/status/1339963679043768320

Ранее ИА REGNUM сообщило, что один из поклонников Ghost of Tsushima выложил в сеть картину с изображением главного героя игры. Он отметил, что создавал её исключительно при помощи карандашей.

