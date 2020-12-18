Рим, , 20:47 — REGNUM В Италии за последние сутки зафиксировано почти 18 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 18 декабря Rai News со ссылкой на минздрав страны.

Выявлено 17 992 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с учетом которых их общее число достигло в Италии 1 921 778.

За прошедшие 24 часа в Италии умерли 674 пациента с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавируса в Италии от COVID-19 скончались 67 894 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия входит в первую пятерку стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

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