Тирана, , 21:04 — REGNUM В пятницу, 18 декабря, в результате исследования 2615 образцов в Албании выявили ещё 580 случаев заражения коронавирусом. Ещё 528 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявлено 52 004 случая заражения коронавирусом. 27 426 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1066 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, однако граждане утверждают, что эта статистика занижена. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 23 512 человек, из них более половины — 12 646 — в Тиране, при этом число активных случаев неуклонно возрастает уже два месяца. На стационарном лечении находятся 382 пациента, причем за последнюю неделю это число сократилось почти на 100.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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