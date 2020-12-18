Рим, , 20:20 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 18 декабря, в Италии умерли 67 894 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 674 (днем ранее — на 683), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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В период с середины ноября 2020 года по настоящее время этот показатель увеличивается в среднем на 600 в день. При сохранении этой тенденции «рубеж» в 70 тысяч погибших будет достигнут 22 декабря.

Выздоровели 1 226 086 человек (около 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 22 272 (днем ранее — на 27 913).

Число подтвержденных носителей выросло на 17 992 (днем ранее — на 18 236). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 921 778 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 627 798 человек — на 7545 меньше, чем днем ранее.